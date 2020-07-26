Джошуа заявил, что полностью восстановился после повреждения колена

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что не чувствует боли в колене и тренируется в полную силу. Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что 30-летний спортсмен потянул колено.

— Колено в идеальном состоянии, — цитирует Джошуа Sky Sports. — Я тренируюсь в нормальном режиме и не прекращал тренировки, даже когда чувствовал боль в колене.

Поединок между Джошуа и Пулевым за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, ABF, IBO и WBO должен был пройти в июне, но из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли его на осень.