Джошуа ушел на самоизоляцию после контакта с принцем Чарльзом. У него коронавирус

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус принца Уэльсского Чарльза, сообщает The Sun.

16 дней назад они встречались на службе в честь Дня Содружества. Представитель Джошуа сообщил, что у боксера нет симптомов заболевания.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Ранее сообщалось о переносе его боя с болгарином Кубратом Пулевым, который должен был состояться 20 июня.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.