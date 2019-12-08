Британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, победив единогласным решением судей (118-110, 118-110, 119-109). Боксерский вечер состоялся в Саудовской Аравии. Джошуа стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, отобрав это звание у Руиса.

В июне этого года Руис победил Джошуа в поединке в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

На счету 30-летнего Руиса 35 боев, в которых он одержал 33 победы и потерпел два поражения. У 30-летнего Джошуа — 23 победы в 24 поединках.