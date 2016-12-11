Джошуа проведет бой с Кличко на "Уэмбли" 29 апреля 2017 года

Британец Энтони Джошуа, защитивший титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе в бою с американцем Эриком Молиной, 29 апреля 2017 года встретится с украинцем Владимиром Кличко, информирует Sky Sports. Поединок пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, изначально Джошуа вместо боя с Молиной планировал встретиться с Кличко, однако украинец получил травму и отказался от поединка. Добавим, что Кличко присутствовал на сегодняшнем поединке в Манчестере.



В бою Джошуа и Кличко на кону будет стоять не только пояс IBF, но и пояс WBA в тяжелом весе.

