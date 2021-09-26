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Джошуа прокомментировал поражение в поединке против Усика

05:02
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Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал поражение в поединке против украинца Александра Усика.

«Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю каждый раз!» — написал Джошуа в Instagram.

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.

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Сергей Разин все материалы автора

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