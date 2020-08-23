Джошуа похвалил Поветкина после победы над Уайтом

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу россиянина Александра Поветкина нокаутом над Диллианом Уайтом за титул временного чемпиона мира по версии WBC.

«У Диллиана еще впереди много лет карьеры. Это все лишь маленькое пятно на его карьере. Люди сейчас будут много всякого говорить про Уайта. Но Диллиан боец. Я могу лишь сказать ему: «Встань, отряхнись и возвращайся на ринг». Это опасный вид спорта, но ему нужно двигаться дальше. Поветкин — молодец. Диллиан — не обращай внимания на то, что говорят другие», — цитирует Джошуа TalkSport.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что следующим соперником 40-летнего Поветкина станет победитель поединка Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер.