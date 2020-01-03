Джошуа планирует провести еще 15 боев. А потом завершить карьеру

Действующий чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, отметил, что планирует провести 15 поединков на профессиональном ринге, а затем завершить карьеру.

— До конца карьеры планирую провести еще 14—15 боев, — цитирует Sky Sports Джошуа. — Всего тогда их получится 35—40.

Свой последний бой Джошуа провел 7 декабря в Эр-Рияде, это был победный бой-реванш против Энди Руиса. Всего на счету 30-летнего Джошуа 24 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.