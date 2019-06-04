Джошуа перед боем с Руисом был отправлен в нокдаун на тренировке

Британец Энтони Джошуа перед титульным боем с американцем Энди Руисом-младшим был отправлен в нокдаун на тренировке своим спарринг-партнером, информирует World Boxing News.

Как отмечается, еще до боя с Руисом у Джошуа был виден синяк, который ему и поставил на тренировке американец Джой Давейко.

Напомним, что Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде и лишился чемпионских поясов по версиям WBA с приставкой Super, WBO, IBF и IBO. При этом по ходу боя Джошуа несколько раз был отправлен в нокдаун.