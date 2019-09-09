Джошуа ответил на критику за проведение боя с Руисом в Саудовской Аравии

Британский боксер тяжелого веса Энтони Джошуа ответил на критику за проведения боя в Саудовской Аравии. В этой стране пройдет его поединок с Энди Руисом.

— В стране есть определенная политика, которую нужно просто соблюдать. Я соблюдаю законы, — сказал Джошуа ВВС. — Так бывает в определенных странах. Если ты не можешь посетить страну, все равно ты можешь посмотреть бой, поддержать боксера. Я ценю поддержку от представителей разных сообществ.

Ранее британца раскритиковали за то, что он согласился биться в Саудовской Аравии — стране, где систематически нарушаются права человека. Реванш между Руисом и Джошуа состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 2 июня Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде поединка за звание чемпиона в тяжелом весе и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.