Джошуа о бое с Усиком: «Я ничего не видел одним глазом с девятого раунда»

Британский боксер Энтони Джошуа на пресс-конференции прокомментировал поражение единогласным решением судей от украинца Александра Усика. Бой состоялся в субботу в Лондоне. Победив Джошуа, Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF.

«Я ничего не видел одним глазом с девятого раунда, — сказал Джошуа. — Подумал: «Ого, это впервые со мной. Круто». Дышал я хорошо, легкие в порядке, меня хватило на все 12 раундов. Какой был план после того, как я перестал видеть глазом? План был оставаться в процессе.

Усик держал хороший темп, но он все равно пропускал удары. Пропускал много. В реванше я усилю свои удары. Думаю, дело не в нем, а во мне. Я дал ему слишком много возможностей. Мне нужно провести работу над ошибками. Это был хороший шахматный бой, я хотел его перебоксировать. Я вернусь сильнее. Точно, знаю, что буду сильнее.

Должен ли был весить больше? Я не концентрируюсь на весе. Больше или меньше. Я отталкиваюсь от спаррингов, как себя там чувствует мое тело, что само собой вырисовывается, и тогда решение приходит само. Единственное о чем я сейчас думаю — это о прогрессе. Я быстро учусь, уверен, что в следующем бою я добуду хорошую победу».

Поединок в тяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей. Усик стал новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

На счету 34-летнего Усика 19 побед без поражений, у 31-летнего Джошуа 24 победы при двух поражениях.