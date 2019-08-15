Джошуа назвал Льюиса клоуном

Британец Энтони Джошуа ответил экс-чемпиону мира по боксу Ленноксу Льюису на его критику в свой адрес.

— Леннокс — клоун, я его не уважаю, — цитирует Джошуа ВВС. — Я не похож на Леннокса. Сотворив боксерское наследие, я бы предпочел сидеть, сложа руки и получать удовольствие от подрастающего поколения, а не лезть со своей критикой и советами. Нужно просто ценить то, чего добились другие люди. Леннокс не такой. Мы слеплены с ним из разного теста.

Леннокс раскритиковал Джошуа после поражения от Энди Руиса. ?Тогда британец был нокаутирован в седьмом раунде и потерял титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.