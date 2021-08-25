Энтони Джошуа заявил, что намерен свалить с ног Александра Усика

Британский тяжеловес Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира планирует «свалить с ног» украинца Александра Усика за счет тактических действий.

«Можно либо быть агрессивным в ринге, загнать Усика в угол, бросив на это все усилия, либо не торопиться, пораскинуть мозгами, а потом нокаутировать», — поведал боксер в интервью Sky Sports.

Джошуа также сообщил, что во время боя он будет действовать расчетливее, чтобы избежать «переутомления», подчеркивая уникальную для тяжеловеса скорость Усика.

«В бою все решит движение, кто лучше работает ногами — тот и победит. Усик никогда не останавливается, поэтому по нему попасть очень тяжело, — пояснил Джошуа. — Я буду биться против парня, который может легко отстоять все 12 раундов. Так что с моей стороны было бы глупо идти на бой раскаченным, громоздким, в то время как мускулы молили бы о кислороде».

Британец также рассказал о том, что он тренировался по уникальной 15-раундовой системе, чтобы подготовиться к предстоящему бою.

Джошуа и Усик встретятся в бою за титулы чемпиона мира по версии IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе 25 сентября на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.