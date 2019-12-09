Джошуа может провести бой на новом стадионе «Тоттенхэма»

Британский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, возможно, проведет бой на домашнем стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Об этом информирует talkSport.

По информации источника, британец хотел бы в следующем году провести поединок против Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в этом году. Но до этого он обязан защитить свои титулы в поединке с одним из обязательных претендентов — Кубратом Пулевым или Александром Усиком.

Менеджер Джошуа Эдди Хирн подтвердил, что ведутся переговоры о проведении боя на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Арена вмещает 62 062 зрителя.

В своем предыдущем поединке Джошуа победил Энди Руиса, взяв реванш за поражение и вернув чемпионские титулы WBA Super, IBF, IBO и WBO. Хирн также сообщил, что этот поединок также мог состояться на стадионе «Тоттенхэма», но сроки его проведения оказались неудачными для этого.