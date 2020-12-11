Джошуа и Пулев устроили перепалку во время дуэли взглядов
18:14
В пятницу состоялась церемония взвешивания перед боем между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратов Пулевым, который состоится 12 декабря в Лондоне на «О2 Арене».
Джошуа показал на весах 108,8 кг, а Пулев — 107, 9 кг. После взвешивания прошла дуэль взглядов, во время которой боксеры что-то эмоционально и довольно долго высказывали друг другу.
31-летний Джошуа — чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе. На его счету 23 победы (21 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 39-летнего Пулева 28 побед (14 — КО) и 1 поражение.
???— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 11, 2020
FACE OFF ? #JoshuaPulev
TOMORROW NIGHT! ??? pic.twitter.com/MzOhnkicmY
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