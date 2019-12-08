Джошуа хочет провести бой с Уайлдером

Энтони Джошуа заявил, что с нетерпением ждет возможности провести бой против Деонтея Уайлдера.

- Конечно, я хочу этого боя. Я с удовольствием выйду с ним в ринг, — цитирует Джошуа BBC.

Я уверен, что Уайлдер болел за Энди Руиса, но мы вставили им палку в колеса. Посмотрим, как все сложится. Я хочу объединить все пояса, но я не буду действовать опрометчиво, как и в бою. Иногда, заряжаясь на удар справа или на левый хук, ты можешь и сам упасть. Так что я просто позволю событиям идти своим чередом.

Когда у меня появится возможность стать абсолютным чемпионом мира, я, разумеется, приму этот вызов.