Джошуа готов провести бой против Фьюри

Эдди Хирн, промоутер чемпиона IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что после завоевания Тайсоном Фьюри чемпионского пояса WBС в этом весе бой между двумя британскими боксерами за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен состояться как можно скорее.

— Я уже говорил с Энтони, — цитирует Хирна Talk Sport. — И он хочет провести этот бой следующим.

Никогда прежде два британца не бились за звание абсолютного чемпиона. И я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы этот поединок состоялся.

Джошуа понравился бой Фьюри. Но он не боится с ним драться. Энтони сам через многое прошел и хочет стать абсолютным чемпионом. А для бокса это отличная возможность прорекламировать себя — такие уникальные ситуации нельзя упускать.

31-летний Фьюри заработал два чемпионских пояса и одержал 30-ю победу в 31-м бою. На счету 30-летнего Джошуа 23 победы при одном поражении.