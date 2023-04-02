Джошуа единогласным решением судей победил Франклина

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа победил американца Джермейна Франклина.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Джошуа единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111).

Это первый бой 33-летнего Джошуа с августа 2022 года, когда он повторно уступил действующему обладателю титулов WBA Super, IBF и WBO украинцу Александру Усику.

На счету Джошуа 25 побед в 28 поединках. Франклин потерпел второе поражение при 21 победе.