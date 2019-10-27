Представитель Великобритании Джош Тейлор стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у американца Реджиса Прогрейса по очкам. Также он отстоял титул Международной боксерской федерации (IBF). Кроме того, Тейлор завоевал звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету 28-летнего боксера 16 побед (12 — нокаутом) в 16 поединках.