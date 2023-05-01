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Сегодня, 16:10

Джордж Форман рассказал, у кого из супертяжеловесов его эпохи был самый сильный удар

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5) заявил, что никто из его соперников не бил так сильно, как Рон Лайл (43-7).

Форман в свое время дрался с Мухаммедом Али (56-5), Джо Фрейзером (23-4) и Эвандером Холифилдом (44-10).

«Я помню, как лежал и думал: «Какие оправдания я им сейчас дам?» Я не хотел вставать, потому что он (Лайл. — Прим. «СЭ) бил меня так сильно, но мне пришлось встать, потому что я больше не мог придумывать никаких оправданий и должен был драться с ним. Он бил меня так сильно, что в конце концов он устал бить меня и потерял сознание, и я выиграл», — сказал Форман изданию talkSPORT.

Форман и Лайл дрались в 1976 году. В конце первого раунда Лайл нанес сильный правый удар, который заставил Формана шататься по рингу. В четвертом раунде началась жесткая драка. Множество мощных ударов Лайла отправили Формана на канвас. Когда Форман поднялся, Лайл снова ошеломил его, но в тот момент, когда казалось, что Форман проиграл, он нанес ответный удар правой — Лайл упал. Тем не менее он встал и провел жесткую комбинацию, уронив Формана во второй раз.

В шестом раунде, окончательно устав, Лайл перестал наносить удары, и Форман нанес дюжину безответных ударов, пока Лайл не рухнул на канвас. Лайл так и остался лежать, обеспечив Форману победу нокаутом. Этот бой был назван журналом The Ring «Боем года».

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