Джонсон отказался от боя с Гассиевым

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что американский боксер Кевин Джонсон отказался от поединка за титул WBA International с россиянином Муратом Гассиевым.

— Дело в том, что он позволил нелицеприятную вещь: оскорбил Мурата, бросил вызов и оказался тем самым героем мультипликационного фильма, который испугался содеянного, — приводит «РЕН ТВ» слова Хрюнова. — Ему стали поступать сообщения из Осетии, ему очень тепло ответил Мурат, просто пригласил в Осетию. Последние два дня он не выходил на связь. Сегодня утром позвонил и сказал, что у него есть причина, что у него в паспорте закончились страницы, он обратился в посольство своей страны — он находится в Германии сейчас — с просьбой заменить паспорт, возникли проблемы с алиментами. Но по лицу было видно, что это жутко напуганный Кевин Джонсон.

Ранее Джонсон неоднократно называл Гассиева трусом, пытаясь до боя вывести оппонента из себя.

Вместо Джонсона на поединок с Гассиевым выйдет албанский боксер Сефер Сефери. Бой должен состояться 31 октября в Сочи.