Джонни Нельсон раскрыл причины срыва боя Фьюри и Усика

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон (45-12) уверен, что чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0) просто надоели все новые требования чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Я думаю, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика, но все выглядит так, что сам Фьюри в это не верит, поскольку он завысил свой ценник, чтобы отказаться от боя, — сказал Нельсон ESBR Boxing. — Он получил желаемое распределение гонорара — 70 на 30.

Я не знаю, что стало последней каплей, но Фьюри требовал все, что он хочет, и Усик сказал: «Мой мир не вертится вокруг тебя. Конец разговора». Вот как все и вышло».

Усик и Фьюри не смогли договориться об объединительном бое. Украинец должен провести защиту титулов в бою против Даниеля Дюбуа (19-1).