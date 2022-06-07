Джо Смит признался, что поставил деньги на Бивола в бою с Альваресом

Чемпион WBO в полутяжелом весе Джо Смит-младший (28-3) заявил, что поставил деньги на чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) перед его боем с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2).

«Я дрался с Биволом и видел, как дерется Альварес, — сказал Смит в интервью That Boxing Writer. — Его соперники просто шли на него, действовали агрессивно и пытались нокаутировать. Я понимал, что Бивол другого типа боец. Признаюсь, я поставил на него немного денег и выиграл.

Сейчас мне интересно, что будет с полутяжелом весом. Спустится ли Бивол во второй средний вес или останется в полутяжелом? Как бы то ни было, я хочу, чтобы мы уже объединили титулы в полутяжелом».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бивол победил Смита 9 марта 2019 года единогласным решением судей (118-110, 119-109, 119-109).

Следующий бой Смит проведет против чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0) 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.