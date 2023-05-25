Джо Роган: «Ломаченко ограбили. Он победил Хейни»

Комментатор UFC Джо Роган уверен, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) должен быть сейчас абсолютным чемпионом мира.

«Я думаю, что его [Ломаченко] ограбили, и комментаторы очень старались не сказать это слово. Они ходили вокруг да около. Я уверен, что Ломаченко выиграл решением. Я бы хотел пересмотреть матч в спокойной обстановке, без комментариев, в тишине, оценивая каждый раунд. Но мне показалось, что Ломаченко выиграл на два раунда больше. Такое постоянно происходит в боксе. В UFC такое тоже случается, но в боксе это на постоянной основе».

Девин Хейни (30-0) победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.