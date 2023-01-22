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Джо Джойс подерется с Чжан Чжилэй 15 апреля

Давид Хачатрян
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Британский боксер Джо Джойс (15-0) встретится с китайским боксером Чжан Чжилэй (24-1) 15 апреля в Лондоне, Великобритания, пишет ESPN.

Джойс в прошлом бою нокаутировал Джозефа Паркера (30-3) в 11-м раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе. Поединок состоялся 24 сентября 2022-го в Манчестере, Великобритания.

Чжилэй впервые в карьере проиграл Филипу Хрговичу (15-0) единогласным решением судей (114-113, 115-112, 115-112). Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
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