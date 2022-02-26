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Сегодня, 05:05

Джиган прокомментировал победу Исмаилова над Дуродолой: «Мне понравилось. Были моменты, когда мог уронить»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Рэпер Джиган.
Фото Instagram

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) прокомментировал победу бойца ММА Магомеда Исмаилова над опытным нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

«Супер. Мне понравилось. Молодец. Достойно подготовился, сделал практически все заготовки. Были моменты, когда мог уронить.

Для меня не все было очевидно. Я, когда сегодня увидел Рамазана [Исмаилова], он мне тогда сказал, и я тогда представил, поверил, как это произойдет. Примерно такой прогноз у меня и был", — сказал Джиган «СЭ».

Боксерский поединок между Исмаиловым и Дуродолой прошел 25 февраля на турнире РЕН ТВ в Москве. Итогом противостояния стала победа Исмаилова единогласным решением судей по итогам четырех раундов.

Бокс
Магомед Исмаилов
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