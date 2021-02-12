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Джиган потренировался с Новоселовым, Тарасовым и Топором

18:21

Рэпер Джиган потренировался с участниками большого боксерского турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — самбистом и бойцом смешанного стиля Максом Шатуном Новоселовым и блогером Артемом Тарасовым.

В Stories на своей странице в Instagram артист опубликовал несколько роликов из спортивного зала. На кадрах он спаррингует с бойцом ММА Максом Топором.

Ранее Макс Новоселов, которому предстоит бой с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым, потренировался вместе с легендарным боксером Константином Цзю.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/v-rossii/801748-dzhigan-potrenirovalsia-s-novoselovym-toporom-i-tarasovym

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