Джейкобс победил Чавеса техническим нокаутом

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии IBF Дэниел Джейкобс на турнире в Финиксе победил экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBC Хулио Сезара Чавеса-младшего техническим нокаутом.

Поединок прошел в ночь с 20 на 21 декабря. Бой прошел в промежуточном весе. Ранее Чавес провалил взвешивание, за что будет оштрафован.

Бой закончился в пятом раунде техническим нокаутом В перерыве перед шестым раундом Чавес отказался от продолжения борьбы, сославшись на полученную травму.