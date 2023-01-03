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Сегодня, 16:09

Джейк Пол: «Мне немного поднадоело избивать стариков»

Джейку Полу не интересен бой с экс-бойцом UFC Дональдом Серроне
Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) заявил, что ему не интересен бой с экс-бойцом UFC Дональдом Серроне (36-17).

«Мне немного поднадоело избивать этих стариков. Я хочу подраться против бойца помоложе, но они все напуганы. Они пытаются защитить свой рекорд», — сказал Пол в интервью The Schmo.

Ранее Серроне заявил, что готов выйти на ринг против Пола, если ему заплатят несколько миллионов долларов.

Пол победил Андерсона Сильву (3-2) по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Джейк Пол
Дональд Серроне
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