Джейк Пол: «Мне немного поднадоело избивать стариков»

Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) заявил, что ему не интересен бой с экс-бойцом UFC Дональдом Серроне (36-17).

«Мне немного поднадоело избивать этих стариков. Я хочу подраться против бойца помоложе, но они все напуганы. Они пытаются защитить свой рекорд», — сказал Пол в интервью The Schmo.

Ранее Серроне заявил, что готов выйти на ринг против Пола, если ему заплатят несколько миллионов долларов.

Пол победил Андерсона Сильву (3-2) по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.