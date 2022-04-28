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Сегодня, 16:48

Джейк Пол: «Канело избегает сильных соперников»

Блогер Джейк Пол считает, что Альварес избегает сильных соперников
Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) избегает сильных соперников. Также Пол сообщил, что хочет подраться с Альваресом.

«Канело уклоняется от боев со многими сильными бойцами, — сказал Пол в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. — Почему до сих пор он не бился с Дэвидом Бенавидесом? Почему он не бился с Джермаллом Чарло? Он дерется только с теми, кто не совсем на слуху. Вот почему я тоже хочу подраться с Канело. Думаю, это будет грандиозное шоу, которое продаст миллионы платных трансляций».

Альварес проведет следующий бой против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Пол в последний раз победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Сауль Альварес
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