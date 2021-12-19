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Джейк Пол — Тайрон Вудли: видео нокаута

09:16
Джейк Пол. Фото Instagram
Джейк Пол. Фото Instagram

Блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли в поединке-реванше по правилам бокса на турнире Showtime Boxing.

Пол нокаутировал Вудли в шестом раунде.

В первом поединке, который состоялся в конце августа этого года, Джейк Пол победил Вудли раздельным решением судей. Всего на счету блогера 5 побед в 5 поединках, из них 4 — нокаутом.

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Иван Торопцев все материалы автора
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