Джейк Пол — Тайрон Вудли: видео нокаута
09:16
Блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли в поединке-реванше по правилам бокса на турнире Showtime Boxing.
Пол нокаутировал Вудли в шестом раунде.
JAKE PAUL PUT TYRON WOODLEY TO SLEEP! pic.twitter.com/94fqezMqGe— ??? (@FTB_Vids_YT) December 19, 2021
В первом поединке, который состоялся в конце августа этого года, Джейк Пол победил Вудли раздельным решением судей. Всего на счету блогера 5 побед в 5 поединках, из них 4 — нокаутом.
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