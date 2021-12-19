Блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли в поединке-реванше по правилам бокса на турнире Showtime Boxing.

Пол нокаутировал Вудли в шестом раунде.

JAKE PAUL PUT TYRON WOODLEY TO SLEEP! pic.twitter.com/94fqezMqGe — ??? (@FTB_Vids_YT) December 19, 2021

В первом поединке, который состоялся в конце августа этого года, Джейк Пол победил Вудли раздельным решением судей. Всего на счету блогера 5 побед в 5 поединках, из них 4 — нокаутом.