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Сегодня, 14:35

Джейк Пол рассказал, что тренируется со спарринг-партнерами Головкина

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) заявил, что его поединок с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (58-2) может состояться через год или два.

«Я общался с его [Альвареса] адвокатом, и я думаю, что он понимает, насколько я серьезен, — приводит слова Пола talkSPORT. — Сперва все думали, что я шутка, что я говорю больше, чем делаю, но теперь бой [с Альваресом] может состояться через год или два.
Это был бы зрелищный бой. Не думаю, что кто-то забирался в голову Канело, но я смогу. Этот культовый бой взорвет интернет. Я уверен, что он думает, что может надрать мне задницу, потому что я YouTube-блогер. Но я тренируюсь со спарринг-партнерами Головкина, со спарринг-партнерами Канело. Эти парни прилетали в мой тренировочный лагерь».

Пол победил Андерсона Сильву (3-2) по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

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