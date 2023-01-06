Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

6 января, 23:13

Джейк Пол предложил Томми Фьюри провести бой в Манчестере 18 февраля

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Видеоблогер и боксер Джейк Пол снова бросил вызов Томми Фьюри.

В этот раз Пол-младший предлагает брату Тайсона Фьюри встретиться на ринге в Великобритании уже в феврале 2023 года.

«Я сделал все, что в моих силах, чтобы бой против этого боксера с рекордом 8-0 состоялся, в том числе предложил устроить все в Манчестере 18 февраля в партнерстве с Фрэнком и Джорджем Уорренами. Я рассматриваю любую другую альтернативу, чтобы этот бой состоялся», — приводит слова Пола Daily Mirror.

Пол в прошлом бою победил Андерсона Сильву (3-2) по правилам бокса единогласным решением судей, при этом отправив «Паука» в нокдаун в восьмом раунде. Бой состоялся 29 октября на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Джейк Пол
0
Читайте также
История Рождественского перемирия. Как футбол ненадолго остановил кровопролитную войну
Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе
В США пользователи Twitter предложили не помогать Украине после отказа от перемирия
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
Минобороны: ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские боксеры восстановлены в рейтинге WBA
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости