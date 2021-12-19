Джейк Пол нокаутировал бывшего бойца UFC Тайрона Вудли в реванш-бою

Американский боксер Тайрон Вудли проиграл в бою с YouTube-блогером Джейком Полом. Бой завершился в шестом раунде нокаутом. Таким образом, Вудли не смог взять реванш.

В первой встрече спортсменов, которая состоялась в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал пятым в карьере. Ранее он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.