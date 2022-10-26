Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:50

Джейк Пол назвал своего любимого боксера

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) назвал бывшего двукратного чемпиона мира во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса (26-0) своим любимым боксером.

«Бенавидес — большая звезда в мире бокса, он мой любимый боксер, — отметил Пол на шоу DAZN. — Ему нужен толчок, точно такой же, как Аманде Серрано. Парню нужно быть на билбордах, участвовать в записи подкастов, сотрудничать с влиятельными людьми. Ему нужна большая спонсорская поддержка, чтобы заявить о себе».

Бенавидес в прошлом бою одолел Давида Лемье (43-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 мая на «Хила Ривер Арена» в Глендейле, США.

Бокс
Джейк Пол
1
0
Читайте также
Ушел от Овечкина и заблистал. Русский вратарь преобразился в «Торонто»
Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах
Ксения Собчак покинула Россию
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Емельяненко считает, что американский промоушен будет намеренно делать из Усика чемпиона

Эдди Хирн рассказал, как Бенавидесу получить бой с Альваресом
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости