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Сегодня, 16:25

Джейк Пол рассказал, с кем бы он подрался: «С Биволом или Бетербиевым!»

Джейк Пол назвал имя боксера, с кем бы он подрался
Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) сообщил, что если бы у него был выбор: подраться с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0) или чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0), он бы выбрал бой с Бетербиевым.

«Я бы предпочел подраться с Бетербиевым», — приводит слова Пола журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Пол должен был подраться против Хасима Рахмана-младшего (12-1) 6 августа в Нью-Йорке, но бой был отменен. В прошлом поединке он победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7). Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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