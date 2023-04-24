Джервонта Дэвис: «Я всегда прислушиваюсь к Флойду»

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0) рассказал, какой совет ему дал экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) перед поединком с бывшим временным чемпионом мира по версии WBC Райаном Гарсией (23-1).

«Он сказал мне отличные слова, — приводит слова Дэвиса Metro. — Сказал, чтобы я оставался спокойным. Я всегда прислушиваюсь к Флойду, когда речь идет о большой сцене, потому что он был на моем месте и участвовал в подобных поединках.

Я всегда пытаюсь связаться с Флойдом, когда происходит что-то подобное, чтобы оставаться скромным и держаться на правильной стороне. Я всегда ценю Флойда за то, что он находится в моем углу и прикрывает мою спину. Я всегда буду любить Флойда Мейвезера".

Дэвис победил Гарсию техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.