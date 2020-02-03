Джервонта Дэвис устроил потасовку с подругой на благотворительном баскетбольном матче

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Джервонта Дэвис, ныне владеющий «регулярным» титулом WBA в легком весе, попал в скандальную историю, сообщает TMZ.

Дэвис во время благотворительного баскетбольного матча в Майами устроил потасовку со своей девушкой, 25-летней Андреттой Смозерс, являющейся матерью его единственной дочери. В разгар ссоры боксер внезапно схватил подругу за воротник и буквально выволок ее с арены, после чего на место инцидента поспешили телохранители Дэвиса.