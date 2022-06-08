Джермалл Чарло хочет подраться с победителем боя Головкина и Альвареса

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0) заявил, что для него в приоритете бой против победителя поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом (57-2) и чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1).

«Я хочу подраться с победителем боя Канело и Головкина, — сказал Чарло в интервью YouTube-каналу Fight Hype. — Дайте мне победителя. Мы пытались организовать бой с Канело, но он отказался. Мы предложили ему деньги, которые получает Флойд Мейвезер, но он отказался. Что мне остается делать? Я боксер, я продолжу выступать».

Альварес и Головкин подерутся 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Чарло должен был провести бой против польского боксера Мацея Сулецкого (30-2), но бой был отложен из-за травмы американца.