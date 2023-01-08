Джарон Эннис победил Карена Чухаджяна и завоевал временный титул IBF

Перспективный американский полусредневес Джейрон Эннис (31-0) победил украинца Карена Чухаджяна (21-3) единогласным решением судей (120-108, 120-108, 120-108) и выиграл вакантный временный титул IBF в полусреднем весе. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Действующим чемпионом IBF в полусреднем весе является Эррол Спенс (28-0), который провел уже пять защит титула. Следующий бой Спенс может провести против чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0).