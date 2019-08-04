Джамбулат Мутаев: "Дадашев получил удовольствие от бокса. А я мало знаю таких людей"

Заместитель руководителя Федерации бокса Санкт-Петербурга Джамбулат Мутаев на церемонии прощания с боксером Максимом Дадашевым вспомнил, каким он был.

– Это был светлый, жизнерадостный человек, – отметил Мутаев. – Он оставил след в боксе. Сейчас молодежь, юноши повторяют за ним. Он был улыбчивым, никогда никому не давал унывать, всегда шутил. Но в то же время был собранным, никогда не давал тренерам какого-то негатива. Был работоспособным талантливым, он просто получал удовольствие от бокса. А я таких людей знаю мало. Простой, интересный парень, который всегда улыбался и дарил улыбку другим. Мы все видели, с каким огромным удовольствием он делал свою работу. В США не попадают простые люди, там выбирают самых талантливых, американцы просто так не выкидывают деньги.

В Петергофе проходит церемония прощания с Максимом Дадашевым. Видео

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