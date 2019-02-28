Двукратный чемпион мира по версии IBF Дигейл завершил профессиональную карьеру

Двукратный чемпион мира по версии IBF британец Джеймс Дигейл принял решение завершить выступления на профессиональном ринге, сообщает Evening Standart.

Последним поединком 33-летнего Дигейла стал бой с соотечественником Крисом Юбенком за чемпионский пояс IBO в весовой категории до 76,2 килограмма, который прошел 24 февраля. Он завершился поражением Дигейла. Интересно, что уход Дигейла совпал с десятой годовщиной начала его выступлений на профессиональном ринге.

Боксер является олимписким чемпионом 2008 года. В ранге профессионала в его послужном списке значатся 25 побед (15 из них - нокаутом), 3 поражения и 1 ничья.

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