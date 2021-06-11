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Двукратная олимпийская чемпионка по боксу нокаутировала соперницу в дебютном бою по правилам ММА

17:49
Кларисса Шилдс. Фото Instagram
Кларисса Шилдс. Фото Instagram
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Абсолютная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка по боксу в среднем весе Кларисса Шилдс успешно дебютировала в смешанных единоборствах.

26-летняя американка встретилась в главною бою PFL 4 с Бриттни Элкин, которую нокаутировала в четвертом раунде.

«Я знала, что это будет нелегко. Вот почему я провела восемь месяцев вдали от дома. Мне нужно было интенсивно готовиться, так как я знала, что меня ждет тяжелый бой. Я дралась с опытной соперницей. Я занимаюсь ММА всего семь месяцев, а она двенадцать лет. Поэтому я понимала, что нахожусь не в выгодном положении» , – цитирует Шилдс MMA Junkie.

Шилдс дебютировала в профессиональном боксе в ноябре 2016 года. С тех пор американка провела 11 поединков и во всех одержала победы. Последнее ее противостояние по боксу прошло 5 марта 2021 года.

 

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