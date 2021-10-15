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Дудиева победила Маседо по очкам на турнире в Казани

15 октября, 23:47

Российская спортсменка Фатима Дудиева на вечере бокса в Казани победила представительницу Уругвая Солелад Маседо. Бой проходил в рамках легчайшего веса

Бой продлился все три раунда. Дудиева победила единогласным решением судей. Все судьи отдали ей победу со счетом 80:72.

27-летняя россиянка одержала 11-ю победу в карьеру в 11 поединках (4 нокаута). Ее 34-летняя соперница потерпела 16-е поражение при 17 победах (4 нокаута).

РЕН ТВ и Youtube-канал «Ушатайка» транслируют вечер бокса в Казани в прямом эфире.

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Евгений Петров все материалы автора
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