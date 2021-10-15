Дудиева победила Маседо по очкам на турнире в Казани
15 октября, 23:47
Российская спортсменка Фатима Дудиева на вечере бокса в Казани победила представительницу Уругвая Солелад Маседо. Бой проходил в рамках легчайшего веса
Бой продлился все три раунда. Дудиева победила единогласным решением судей. Все судьи отдали ей победу со счетом 80:72.
27-летняя россиянка одержала 11-ю победу в карьеру в 11 поединках (4 нокаута). Ее 34-летняя соперница потерпела 16-е поражение при 17 победах (4 нокаута).
РЕН ТВ и Youtube-канал «Ушатайка» транслируют вечер бокса в Казани в прямом эфире.
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