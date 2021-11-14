Дрозд заявил, что бразильский боксер-нокаутер намерен победить Кузьмина

Российский боксер Григорий Дрозд рассказал о бразильце Игоре Адиэле, которому предстоит поединок против Сергея Кузьмина.

«Была смена соперника, мы много перебрали в мировом рейтинге, остановились на Игоре Адиэле. Бразилец, 10 боев — 10 побед нокаутом. Парень, который мечтает приехать в Россию и доказать свой класс, нокаутировать Кузьмина — он об этом говорит. Он едет за победой. Адиэл приедет не для прогулки, а доказать, что он — настоящий чемпион», — цитирует РЕН ТВ Дрозда.

Поединок Кузьмина и Адиэла станет главным событием боксерского вечера, который состоится 26 ноября. Канал РЕН ТВ будет показывать турнир в прямом эфире, начало — в 23.00 (мск).