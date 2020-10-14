Дрозд верит в проблемы Кевина Джонсона с документами

Российский боксер Григорий Дрозд верит в слова Кевина Джонсона, отказавшегося от поединка с Муратом Гассиевым из-за проблем с документами. По словам Джонсона, ему не выдали паспорт из-за долгов по алиментам. Промоутер Владимир Хрюнов, в частности, предположил, что боксер просто испугался проводить бой.

— Думаю, что версия Джонсона с документами вполне себе рабочая, потому что сегодня пандемия, событий не так много в мире проводится, поэтому никто бы от такого не отказывался, — считает Дрозд. — Тем более Кевин Джонсон — парень, который прошел очень много и имеет огромное количество боев за плечами и никогда перед ними не трусит. Так что я думаю, что это реальная история. Думаю, что бой Гасиеева с Сефери не будет более тяжелым. Этот бой вообще не должен быть тяжелым, потому что Сефери он очень взрослый. Он боксировал, когда даже я еще боксировал. Поэтому я не думаю, что это будет серьезный бой. Это будет хороший бой с Сефери, он такой парень, который умеет огрызаться, с характером, но это не будет большой проблемой для Мурата. Мурат намного выше уровнем. Я верю, что Мурат победит достаточно убедительно. (Екатерина Звенигородская)

Джонсона в поединке за титул WBA International на турнире в Сочи заменит албанец Сефер Сефери.

В активе 26-летнего Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.