«Ярко, зрелищно, красиво». Дрозд оценил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Григорий Дрозд признался, что ему понравился турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедший 28 января.

«Ярко, зрелищно, красиво, быстро и очень интересно. Интересный формат, эти ребята популяризируют бокс. Все хотят быть боксерами, все хотят быть причастными к боксу и нас это сильно радует. Эмоции были настоящими, была драка и очень красивый эпизоды», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

Турнир показывал телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка».