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«Ярко, зрелищно, красиво». Дрозд оценил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский боксер Григорий Дрозд признался, что ему понравился турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прошедший 28 января.

«Ярко, зрелищно, красиво, быстро и очень интересно. Интересный формат, эти ребята популяризируют бокс. Все хотят быть боксерами, все хотят быть причастными к боксу и нас это сильно радует. Эмоции были настоящими, была драка и очень красивый эпизоды», — сказал Дрозд РЕН ТВ.

Турнир показывал телеканал РЕН ТВ и YouTube-канал «Ушатайка».

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/933301-drozd-nazval-bokserskii-vecher-na-ren-tv-iarkim-i-zrelishchnym
Бокс
Григорий Дрозд
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