Дрозд оценил шансы Бабанина победить Косту

Российский боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бой между Максимом Бабаниным и Беато Костой.

«Максим Бабанин вообще парень известный. Бывший член сборной страны по боксу, мастер спорта международного класса. Парень, который мог подняться еще выше. В любителях он, наверное, своего предела достиг, он был очень высокий. Его давно ждали на профессиональном ринге. Макс знает, как справляться с такими парнями — открытый, руки низко, и с ногами есть технические огрехи», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире «Буря на Волге» в Самаре.