Дрозд оценил шансы Бабанина победить Косту
19:22
Российский боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бой между Максимом Бабаниным и Беато Костой.
«Максим Бабанин вообще парень известный. Бывший член сборной страны по боксу, мастер спорта международного класса. Парень, который мог подняться еще выше. В любителях он, наверное, своего предела достиг, он был очень высокий. Его давно ждали на профессиональном ринге. Макс знает, как справляться с такими парнями — открытый, руки низко, и с ногами есть технические огрехи», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.
17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире «Буря на Волге» в Самаре.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/913440-bet-ochen-krepko-drozd-uveren-v-pobede-babanina-nad-kostoi
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