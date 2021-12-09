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Дрозд оценил шансы Бабанина победить Косту

19:22
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Российский боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бой между Максимом Бабаниным и Беато Костой.

«Максим Бабанин вообще парень известный. Бывший член сборной страны по боксу, мастер спорта международного класса. Парень, который мог подняться еще выше. В любителях он, наверное, своего предела достиг, он был очень высокий. Его давно ждали на профессиональном ринге. Макс знает, как справляться с такими парнями — открытый, руки низко, и с ногами есть технические огрехи», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

17 декабря РЕН ТВ покажет бои супертяжеловесов на турнире «Буря на Волге» в Самаре.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/913440-bet-ochen-krepko-drozd-uveren-v-pobede-babanina-nad-kostoi

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Екатерина Савостина все материалы автора
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