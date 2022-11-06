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Сегодня, 09:30

Дрозд объяснил, в чем Бивол превзошел Хабиба

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил Хабиба Нурмагомедова и Дмитрия Бивола.

«Бивол и Нурмагомедов выигрывают все свои поединки. В этом их можно сравнить. Но Хабиб был ярким, но относительно не долго держался на самой высокой ступеньке. Дима сегодня провел уже пятый бой по защите титула. У него все впереди. Для него бой против Хильберто Рамиреса был не самым лучшим и не самым важным», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ».

В ночь на 6 ноября российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. По итогам 12 раундов единогласным решением судей он победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

Дмитрий Бивол. «Я на седьмом небе. Рад, что я первый у Зурдо». Интервью Бивола сразу после боя
Бокс
Григорий Дрозд
Дмитрий Бивол
Хабиб Нурмагомедов
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