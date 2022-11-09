Дрозд назвал слабым решение WBC исключить российских и белорусских спортсменов из рейтинга

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Всемирный боксерский совет (WBC) исключит из своего рейтинга спортсменов из России и Белоруссии.

«Это очень некрасивое, странное и слабое решение со стороны большой авторитетной организации в мире спорта. Я думаю, многие примут его очень плохо. Подобные решения ведут к деградации, ухудшению рынка.

Наши традиции в WBC очень весомые. На территории Российской Федерации санкционировалось очень много титулов. Маурисио Сулейман неоднократно приезжал в Россию. Здесь его всегда очень тепло встречали. В России есть представительство WBC. Я считаю, что это абсолютно необоснованное решение. Спорт вне политики. Подобные решения никак не красят, а, наоборот, разрушают и вид спорта и саму организацию», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Во вторник, 8 ноября, президент WBC Маурисио Сулейман объявил о том, что организация исключит российских и белорусских боксеров из своего рейтинга.