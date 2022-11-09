Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:01

Дрозд назвал слабым решение WBC исключить российских и белорусских спортсменов из рейтинга

Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Всемирный боксерский совет (WBC) исключит из своего рейтинга спортсменов из России и Белоруссии.

«Это очень некрасивое, странное и слабое решение со стороны большой авторитетной организации в мире спорта. Я думаю, многие примут его очень плохо. Подобные решения ведут к деградации, ухудшению рынка.
Наши традиции в WBC очень весомые. На территории Российской Федерации санкционировалось очень много титулов. Маурисио Сулейман неоднократно приезжал в Россию. Здесь его всегда очень тепло встречали. В России есть представительство WBC. Я считаю, что это абсолютно необоснованное решение. Спорт вне политики. Подобные решения никак не красят, а, наоборот, разрушают и вид спорта и саму организацию», — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Во вторник, 8 ноября, президент WBC Маурисио Сулейман объявил о том, что организация исключит российских и белорусских боксеров из своего рейтинга.

Артур Бетербиев. Российских боксеров изгнали из WBC. Это катастрофа?

Бокс
Григорий Дрозд
4
0
Читайте также
Конфликт Третьяка и Фетисова начался не вчера. Что не поделили хоккейные легенды
Всемирный боксерский совет исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Усик рассказал, почему не хочет нокаутировать Фьюри
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости