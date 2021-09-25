Дрозд назвал Джошуа фаворитом боя с Усиком

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Я буду следить за боем. Отдаю предпочтение Энтони Джошуа в этом поединке: примерно 60 на 40 или 55 на 45.

Я думаю, что оба бойца готовы максимально. Для Джошуа, который защищает титул чемпиона мира, подготовка должна быть идеальная. А у Саши Усика такая же возможность — сделать историю и перейти на другую категорию в статусе претендента. Это тоже сумасшедшая мотивация, поэтому я думаю, что он будет очень хорошо готов.

Возможно, что никто не будет рисковать, потому что опытные бойцы иногда осторожничают, просчитывают риски. Тогда бой может быть немного скучноватым, я этот вариант не исключаю. Но мне видится, что, будучи претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе, Саша обязан рисковать, идти в обмен и обострять бой. Я бы очень хотел, чтобы он был динамичным", — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком продет в ночь с 25 на 26 сентября.

Прямой эфир всего турнира начнется в 22:00 на телеканале РЕН ТВ.